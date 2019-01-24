РИАМО – 24 янв. Компании «Биофармлаб» – резиденту особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» – выдали разрешение на ввод в эксплуатацию построенного здания, в нем будет размещаться производство парфюмерно-косметической продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Это первое в ОЭЗ «Дубна» предприятие подобного направления деятельности. Решение о локализации предприятия на территории ОЭЗ «Дубна» было принято почти 2 года назад. Таким образом планировалось решить несколько задач. Часть продукта производилось в России, часть – за рубежом. Теперь удастся сконцентрировать производство в одной точке, удешевить его и стабилизировать качество выпускаемой продукции.

«Мы решились на организацию собственного производства, поскольку мощностей контрактного производства нам стало не хватать. Запустив собственный завод, мы сэкономим много времени и средств, а также выиграем в качестве. Планируем мы также стать активными участниками программы по импортозамещению», – отметил генеральный директор ООО «Биофармлаб» Игорь Широков.

В свою очередь заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что сумма инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей. Сейчас на предприятии идет наладка оборудования. На ближайшие дни назначены пробные варки – изготовление косметического продукта. Старт производства запланирован на март 2019 года.

«Российские предприятия, используя инновационные отечественные технологии, создают собственные разработки, что дает возможность производить качественные продукты по оптимальным ценам для потребителя», – прокомментировал Хромов.

Общая площадь завода составляет девять тысяч квадратных метров. После выхода на полную мощность «Биофармлаб» рассчитывает занять около 7 % доступного отечественного рынка парфюмерно-косметической продукции. Начнется выпуск продукции с линейки средств по уходу за кожей известной в России марки Librederm и шампуней «Лошадиная сила».

Позже будет налажен выпуск биологически активных добавок к пище. Кроме того, специалисты компании «Биофармлаб» планируют активизировать программу разработки собственных косметических средств.