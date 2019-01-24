РИАМО – 24 янв. Захламление земельного участка твердыми бытовыми отходами пресекли на юге столицы, территория в неудовлетворительном состоянии была обнаружена в ходе проверки Госинспекции по недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Участок площадью свыше 500 квадратных метров расположен по адресу: улица Подольских Курсантов, владение 30/1. Как установило контрольное ведомство, участок не предоставлялся в аренду юридическим или физическим лицам. Тем не менее, он оказался обнесенным по периметру металлическим забором», – говорится в сообщении.

По итогам проверки территории мусор вывезен, очаги захламления ликвидированы, земельный участок приведен в порядок.