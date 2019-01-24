РИАМО - 24 янв. В Москве насчитывается 15 детских технопарков, в которых в прошлом году посетили и прослушали лекции и занятия более 60 тысяч школьников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин посетил детский технопарк «Траектория взлета», созданный в Московском авиационном институте.

«Московский авиационный институт – один из успешных технических вузов страны с богатой историей. Совершенно логично, что на его базе в конце прошлого года был создан детский технопарк. Пока в нем открыты две лаборатории. Но в скором времени к IT-разработке и 3D-моделированию добавятся еще шесть перспективных направлений, включая робототехнику, пилотажные стенды, беспилотные авиационные системы», - отметил Собянин.

Он добавил, что в Москве работают 15 детских технопарков. В прошлом году лекции и занятия в них посетили более 60 тысяч школьников. Обучение и практическая работа проходят в хорошо оснащенных лабораториях, преподаватели-практики помогают юным москвичам расширить кругозор, приобрести новые знания и навыки. И в будущем – сделать осознанный выбор профессии.

Создание в МАИ детского технопарка «Траектория взлета» общей площадью 550 квадратных метров осуществляется в два этапа. В рамках первого этапа в декабре 2018 года были открыты лаборатории IT-разработки, 3D-моделирования и промышленного дизайна. Занятия в них уже посетили порядка 200 школьников.

Второй этап планируется завершить в мае 2019 года. Будут открыты еще шесть лабораторий: робототехника и цифровое производство, аддитивные технологии, композитные технологии, пилотажные стенды, дополненная и виртуальная реальность, беспилотные авиационные системы. Лаборатории технопарка оснащаются высокотехнологичным производст­венным оборудо­ва­нием, приобретенным за счет гранта правительства Москвы.

По итогам обучения в технопарке его выпускники получат право выполнить и защитить собственный или командный проект. В случае успешной защиты проектов школьники получают до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в МАИ.

В 2019 году планируется заключить с учащимися, наиболее ярко проявившими себя в работе над проектами, более 40 «отложенных» трудовых договоров.

Также в 2019 году обучающие мероприятия в технопарке могут посетить более 2,8 тысячи школьников, в том числе 800 детей будут регулярно заниматься по восьми направлениям его деятельности и свыше 2 тысяч человек посетят лекции, мастер-классы и встречи с представителями высокотехноло­гичных отраслей.