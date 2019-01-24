РИАМО - 24 янв. Третьяковская галерея продлила до 21:00 работу выставки «Архип Куинджи», экспозиция работает в Инженерном корпусе до 17 февраля, сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».

«Выставка будет работать до 21:00 каждый день. И даже по понедельникам! Дополнительные дни и время работы выставки «Архип Куинджи» в Инженерном корпусе: 28 января (понедельник) с 15:00 до 21:00 (вход до 20:00); 29 и 30 января (вторник, среда) с 10:00 до 21:00 (вход до 20:00); 5 и 6 февраля (вторник, среда) с 10:00 до 21:00 (вход до 20:00)», - говорится в сообщении.

Также дополнительные дни и время сделали 11 февраля (понедельник) с 10:00 до 21:00 (вход до 20:00), 12 и 13 февраля (вторник, среда) с 10:00 до 21:00 (вход до 20:00).

Билеты на дополнительные сеансы уже поступили в продажу, их можно купить онлайн и в кассах галереи.

«Выставка «Архип Куинджи» открыта в Инженерном корпусе до 17 февраля. Пожалуйста, обратите внимание на то, что все билеты предпродажи раскуплены до конца выставки. Купить билет на выставку можно только в день посещения и только в порядке живой очереди в кассе Инженерного корпуса», - добавляется в материале.

Выставка пейзажей Архипа Куинджи открылась в Третьяковской галерее в начале октября. Посетители могут увидеть более 180 произведений живописца, которые привезли из музеев России, а также из Азербайджана и Белоруссии.

В ноябре возможность бесплатно посетить выставку художника Архипа Куинджи привлекла в Государственную Третьяковскую галерею в Москве множество людей, фото и видео огромной очереди на вход в галерею появились в соцсетях.