РИАМО - 24 янв. Дуб, который растет в музее-заповеднике «Абрамцево» в подмосковном Сергиево-Посадском районе уже почти 250 лет, признали «Российским деревом года», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В конкурсе, который проводится с 2017-го, участвовали 12 исторических деревьев. Победитель определялся по итогам открытого голосования на сайте rosdrevo.ru», - говорится в сообщении.

Абрамцевскому дубу 248 лет, под его ветвями гуляли великие русские писатели, художники и другие деятели искусства: Гоголь, Тургенев, Щепкин, Репин, Врубель, Левитан, Суриков, Поленов. Сегодня это дерево – одно из главных достопримечательностей парка музея-заповедника.

По мнению искусствоведов, дуб мог быть изображен на знаменитой картине Нестерова «Видение отроку Варфоломею», посвященной юношеским годам преподобного Сергия Радонежского. Дубы в Абрамцеве писали также Васнецов, Остроухов, Серов, Кончаловский.

В аккаунте добавляется, что 29 января запланирован старт забега российского бегуна-путешественника Александра Капера от музея-заповедника «Абрамцево» в дом подмосковного правительства, где на следующий день состоится вручение диплома победителя конкурса «Российское дерево года» и сертификата на уход за деревом.

Абрамцевский дуб также сможет побороться за победу в международном конкурсе «Европейское дерево года», который проводится Чешским экологическим фондом с 2011 года. Голосование будет проходить в течение всего февраля на сайте. Принять участие в нем может любой желающий.