РИАМО - 24 янв. Столичные следователи начали проверку по информации СМИ о травмировании девушки в одном из столичных центров красоты, ей повредили кожу ног, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве.

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, что при проведении косметологической процедуры в одном из салонов красоты в Москве девушке повредили кожу ног.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут проверены все озвученные в сюжете доводы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.