РИАМО - 24 янв. Из распиленного ствола кремлевской елки изготовят особые настенные часы в подарок для детских домов в подмосковных Балашихе и Егорьевске, сообщается в Instagram-аккаунте министерства ЖКХ Московской области.

«Кремлевская елка стала частью нашего областного проекта «Подари вторую жизнь елке». Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин получил несколько таких спилов кремлевской елки, которая находится под опекой Национального экологического корпуса. <…> Вот из этих частей будут изготовлены особые настенные часы, которые в дополнение к детским площадкам, изготовленным из опилок наших областных елок, будут подарены в детские дома в Балашихе и Егорьевске», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что игрушки с кремлевской елки монтажники снимают в конце января, а сама ель попадает не на лесопилку, а в руки эковолонтеров, которые дарят ей вторую жизнь. Так происходит уже пятый год подряд.

«Вся волшебная сила желаний, которые загадали у кремлевской новогодней елки дети и взрослые, наполняет волшебством изготовленные из нее предметы», - добавляется в материале.

На этот Новый год главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Щелковского района Подмосковья. 100-летнее дерево имеет длину 27 метров и диаметр ствола 60 сантиметров. Новогоднюю красавицу украсили 2 тысячи игрушек и 1,5 километра гирлянд.