РИАМО - 24 янв. Свыше 450 нарушений устранили на объектах и территориях в Рузском городском округе в 2018 году, так, демонтировано 19 опасных и устаревших игровых элементов на детских площадках, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В 31-м территориальном отделе административно-технические инспекторы Московской области подвели итоги надзорной деятельности в 2018 году.

«Результатом контроля за соблюдением норм и правил чистоты, порядка и благоустройства стало устранение 454 нарушений в содержании объектов и территорий. Территориальным отделом проверено 175 детских игровых и спортивных площадок, устранены нарушения и факторы опасности на 46 из них. По предписаниям инспекторов демонтировано 19 опасных и устаревших игровых элементов», - говорится в сообщении.

В рамках поддержания чистоты и порядка на улицах, площадях и местах массового пребывания Рузского городского округа устранено 384 правонарушения.

Инспекторы принимали активное участие в добрых социальных акциях. Так, например, благодаря акции «Спасти газон» приведено в порядок 12 участков с зелеными насаждениями.

В Рузе инспекторами пресечено 42 факта парковки автомобилей на газонах и детских площадках. В местах систематических нарушений отдел Госадмтехнадзора добился установки ограждений, препятствующих свободной парковке транспортных средств на зеленых участках. Принятые меры позволили существенно снизить напряжения в данном вопросе.

Также местным территориальным отделом пресечены нарушения тишины и покоя граждан в 18 точках в Рузе. Совместно с общественными организациями инспекторами проводились профилактические рейды с целью недопущения нарушения тишины и покоя граждан, результатом которых явилось значительное снижение количества данных нарушений.

Сотрудниками ведомства были приняты меры по приведению в порядок территории и ограничению беспрепятственного доступа в заброшенный пионерский лагерь «Глобус» в поселке Дорохово Рузского городского округа.