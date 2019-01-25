У тех, кто родился после 1995 года – свои герои, в том числе и анимационные. Современные дети фанатеют от «Маши и Медведя» так же, как их родители – от «Ну, Погоди», пересматривают вместе с ними «Смешариков» и задают тысячу вопросов, как профессор Почемушкин. За последние 20 лет отечественная мультипликация выпустила немало захватывающих и ярких мультфильмов, герои которых покоряют детей всех возрастов и не уступают зарубежным персонажам. РИАМО совместно с детским сервисом Leopony выбрало любимые российские мультфильмы поколения Z.

Маша и Медведь

Одному из самых популярных российских мультфильмов совсем недавно исполнилось 10 лет – первая серия «Маши и Медведя» вышла 7 января 2009 года. За это время создатели выпустили около 80 серий, каждую из которых посмотрела многомиллионная аудитория по всему миру. Интересно, что в 2014 году было проведено исследование, которое показало, что в Европе мультсериал про Машу и Медведя знают около 70% детей. По результатам опроса о любимых мультфильмах в России «Маша и Медведь» занял второе место, уступив только «Ну, погоди».

Три богатыря

Когда-то три богатыря были лишь персонажами русских сказок, а сейчас о них снимают мультфильмы. На протяжении почти 20 лет «Три богатыря» являются любимыми детскими анимационными героями. Впервые в отечественной мультипликации Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец появились в 2004 году. С того момента вышло уже целых 9 частей о приключениях трех самых известных русских богатырей, а премьера следующего, юбилейного, мультфильма назначена на декабрь 2019 года.

Белка и Стрелка

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Как известно, Белка и Стрелка тоже прославились задолго до того, как стали мультипликационными персонажами. Легендарные советские собаки отправились в космос в августе 1960 года и спустя почти полвека, в 2010 году, стали героями мультфильма «Белка и Стрелка. Звездные собаки», который рассказывает о подготовке к полету человека в космос во время космической гонки между СССР и США. Советским руководством было принято решение сначала отправить в космос собак, чтобы убедиться в безопасности полета – этими собаками и стали Белка и Стрелка! В 2011 году было снято продолжение – мультсериал «Белка и Стрелка. Озорная семейка».

Котенок с улицы Лизюкова

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Первая часть любимого советского мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» от студии «Союзмультфильм» вышла в 1988 году и рассказывала про котенка Василия, который мечтал превратиться в хищника, чтобы пугать собак, ведь они ему всегда досаждали. Его мечта исполнилась, и он перенесся в Африку, где был превращен в бегемота. После долгих скитаний в далеких странах он решает снова стать котенком и поскорее вернуться в Воронеж. Однако дух авантюр не покинул Васю, и в 2017 году вышла вторая часть «Котенок с улицы Лизюкова 2». На этот раз он отправляется в Австралию вместе с друзьями на поиски новых приключений.

Фиксики

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Впервые эти маленькие человечки, которые всегда что-то чинят, появились на экранах в 2010 году. Вот уже почти 10 лет мы следим за приключениями Фиксиков, которые живут в доме восьмилетнего мальчика ДимДимыча. Всего в мультсериале девять Фиксиков, из серии в серию они исправляют разные поломки техники, в которой и обитают. Всего вышло около 150 эпизодов, а в 2017 году состоялась премьера полнометражного мультфильма «Фиксики: Большой секрет».

Профессор Почемушкин

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Развивающий мультсериал «Профессор Почемушкин» рассказывает о семилетнем Сереже Почемушкине, который больше всего любит донимать взрослых вопросами. Почему тает снег? Почему трава зеленого цвета? Почему у крокодила есть хвост? Почему из семечки вырастает подсолнух? Эти и многие другие вопросы он изо дня в день задает родителям, поэтому любознательного мальчика и прозвали Профессором Почемушкиным.

Смешарики

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Уже 15 лет, как мы узнали таких героев, как Смешарики – и они покорили не только детей, но и их родителей. Мультсериал рассказывает о говорящих существах, которые похожи на различных животных. В Стране Смешариков практически отсутствуют отрицательные герои, они живут очень дружно и часто попадают в разные ситуации, иногда довольно опасные! У этого популярного мультсериала есть полнометражные продолжения. На данный момент уже вышли три мультфильма о приключениях любимых героев: «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю».

Летающие звери

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Действие мультсериала «Летающие звери», вышедшего в 2012 году, разворачивается в летящей по небу Легкой стране. В ней есть и горы, и луга, и небольшой городок с узкими кривыми улочками. Жители Легкой страны поселились здесь, потому что не побоялись изменить свою жизнь и оторваться от земли – и получили крылья. Летающие звери – музыканты, поэтому их мир наполнен музыкой. Говоря об этом сериале, нельзя не сказать и об одноименном благотворительном медиапроекте. Вся прибыль от продажи лицензионных товаров, отчисления за показы на ТВ и онлайн-ресурсах идут в благотворительный фонд AdVita на лечение детей с онкологией.