РИАМО – 24 янв. Четверть российских путешественников забывают вещи в самолете, по данным опроса Aviasales, чаще всего на борту оставляют перчатки и гаджеты, однако бывает, что в самолете забывают младенца, сообщила в эфире Радио «Комсомольская правда» пиар-менеджер компании Юлия Домрачева.

«Самая популярная забытая вещь - перчатки. Их хотя бы раз теряли больше половину опрошенных. На втором месте в рейтинге забытых вещей - телефон, а на третьем - наушники. Из самого необычного нас удивила «переноска» с ребенком, сумка до верху набитая носками и полутораметровый миньон. Нам об этих вещах рассказали сами бортпроводники», - отметила Домрачева.

В России бесхозные вещи хранятся не более шести месяцев, после чего их уничтожают. В международных аэропортах забытый багаж может оставаться в течение двух лет, а потом его могут продать на специальных аукционах. Они особенно популярны в Европе и США.