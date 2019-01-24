РИАМО - 24 янв. Центральный банк РФ запустит систему быстрых переводов между счетами россиян, в том числе по номеру телефона, 28 января, сообщает РБК.

«Она (система – ред.») призвана составить конкуренцию сервису Сбербанка. На первом этапе услуги в рамках системы будут оказывать 11 банков», - говорится в сообщении.

Данная система позволит жителям страны (не юрлицам) проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона). Данные переводы будут проводиться быстро независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Также речь идет о переводах с текущих счетов клиентов.

В пилотном проекте по тестированию быстрых платежей участвуют ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр».

Как отметил генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев, к данной системе планирует подсоединиться еще 40 банков.

Сначала будут осуществляться только переводы между счетами физлиц, счетами одного клиента, в том числе открытыми в разных банках. Со второго полугодия текущего года планируют введение возможности делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц, то есть клиенты системы смогут оплачивать налоги, коммунальные услуги, штрафы, покупки в интернет-магазинах и совершать платежи с помощью QR-кодов.

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, с 28 января система будет доступна только для фокус-групп. Для всех клиентов банков ее планируют запустить 28 февраля. Систему для ограниченного круга клиентов с 28 января запустят Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Ак Барс Банк, Росбанк.

В первый год система будет работать с нулевыми комиссиями для банков, а с начала 2020 года комиссии будут установлены в размере от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. Максимальная сумма одной операции составит 600 тысяч рублей.