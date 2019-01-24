РИАМО - 24 янв. В Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского в Москве весной и осенью этого года пройдет квест для школьников «В стране химических элементов», сообщил журналистам в четверг директор Городского методического центра Андрей Зинин.

«Квест «В стране химических элементов» пройдет на площадке Государственного геологического музея имени Вернадского. Запланировано его провести весной и осенью», - сказал Зинин.

Он отметил, что в ходе квеста школьники смогут познакомиться с миром минералов.

«Городской методический центр предлагает школьникам также принять участие в интерактивных диктантах «Таблица Менделеева в живых организмах» и «Таблица Менделеева в неживой природе». Диктанты будут доступны с февраля по май», - добавил Зинин.

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом периодической таблицы химических элементов. Это решение связано со 150-летием открытия Менделеевым периодического закона химических элементов.