РИАМО - 24 янв. В московских школах, которые смогут пройти отбор, с сентября этого года откроются IT-классы, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента образования и науки Исаак Калина.

«Мы предложили школам подавать заявки на IT-классы, как раньше на инженерные и медицинские классы. Есть определенный набор требований к школам для того, чтобы они стали участниками проекта», - сказал Калина.

Он отметил, что количество участников данного проекта не ограничивается, но IT-классы будут создавать только в тех учебных заведениях, которые смогут пройти отбор.

«Предпрофессиональное обучение будет для 10 и 11 классов», - добавил Калина.

Ранее Калина сообщал, что технологичное оснащение столичных школ соответствует самым лучшим мировым стандартам. За два года около 1,5 тысяч московских школ получили более 48 тысяч точек доступа к Wi-Fi, свыше 43 тысяч ноутбуков и более 21 тысячи интерактивных панелей.