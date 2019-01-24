РИАМО - 24 янв. Сбербанк провел деловой завтрак «Бизнес в (Де)глобализированном мире» на саммите Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, в мероприятии участвовали лидеры российского и международного бизнеса, представители сферы образования и органов власти, дискуссию модерировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Ключевыми спикерами делового завтрака Сбербанка стали: Максим Орешкин, министр экономического развития России; Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга; Энтони Блэр, экс-премьер-министр Великобритании; Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК «Роснано»; Боб Мориц, президент PwC; Наире Вудс, декан Школы госуправления имени Блаватника, Оксфорд; Франсуа Ортало-Манье, декан Лондонской школы бизнеса», - говорится в сообщении.

Кроме того, перед собравшимися выступили председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, председатель правления JPMorgan Chase International Якоб Френкель и управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

Первая часть дискуссии была посвящена роли государств в процессах глобализации и деглобализации мировой экономики. Греф попросил спикеров ответить на вопрос, как можно остановить деглобализацию.

«Мы подошли к концу 30-летнего суперцикла активной глобализации в мировой экономической политике. Он принес существенную добавленную стоимость мировой экономике. Но эта стоимость не была равномерно распределена между государствами. Пока проблемы равномерного распределения добавленной стоимости не будут решены, мы будем видеть нарастание деглобализации», - отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По мнению декана Школы госуправления имени Блаватника Наире Вудс, люди выступают не столько против глобализации, сколько против капитализма как такового. Люди не доверяют глобальным компаниям, во многих странах появился спрос на национализацию.

Греф отметил, что глобализацию и деглобализацию поддерживают сегодня те страны, которым прямо выгодно то или иное изменение мировых экономических отношений. С торжеством деглобализации мир вступает в период торговых войн, отметил глава Сбербанка.

Для борьбы с деглобализацией спикеры делового завтрака предлагали разные рецепты. По мнению декана Лондонской школы бизнеса Франсуа Ортало-Манье, сторонникам и противникам глобализации нужно найти и разграничить области, где те и другие смогут эффективно сотрудничать. Председатель правления банка GP Morgan Chase International Якоб Френкель считает, что глобализация, которая несет добро и технический прогресс, должна поддерживаться правительствами.

Второй блок дискуссии был посвящен стратегиям бизнеса в период деглобализации. Дискуссия завершалась опросом на тему, как компаниям реагировать на деглобализацию. Большинство участников разделили мнение, что необходимо обеспечивать альтернативные цепочки поставок и разрабатывать резервные планы.