РИАМО - 24 янв. За последние 10 лет в столице сократилось число убийств, разбоев и грабежей, также на 20% уменьшилось количество преступлений экстремистского характера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В четверг в Москве прошло расширенное заседание коллегии столичного главка МВД России. В нем принял участие мэр города Сергей Собянин.

«Сегодня раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений находится на самом высоком уровне за последние 10 лет. Снизилось число зарегистрированных убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев и грабежей. Кроме того, меньше совершено квартирных краж, угонов транспортных средств», - сказал начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов.

Количество иностранных граждан, совершивших преступления на территории Москвы, сократилось на 12%, на 20% уменьшилось число преступлений экстремистского характера.

Настоящей революцией в поиске и раскрытии преступлений станет система распознавания лиц. К ней подключат большинство камер, которые сегодня установлены в городе.

«Надеюсь, что совместно с ГУВД эта система заработает и будет эффективна, принесет свои плоды», - сказал Собянин.