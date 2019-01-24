РИАМО - 24 янв. Знак «25 лет Московской областной думе» присвоен председателю Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Юлии Белеховой, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«24 января на 73-м заседании Мособлдумы ее председатель Игорь Брынцалов подписал постановление о награждении Белеховой Юлии Александровны – председателя некоммерческой организации «Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области», знаком «25 лет Московской областной думе», - говорится в сообщении.

Юбилейным нагрудным знаком награждаются граждане, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, внесшие вклад в развитие законодательства региона.