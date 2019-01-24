РИАМО - 24 янв. В столице снизился уровень преступности, количество преступлений с 2010 года уменьшилось на четверть, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг принял участие в расширенном заседании коллегии столичного ГУ МВД России. Он отметил, что работа сотрудников правоохранительных органов особенно заметна, если сравнить последние показатели с 2010 годом.

«Количество преступлений в городе уменьшилось на четверть, а число убийств, грабежей, квартирных краж, угонов машин сократилось в разы. Такими показателями может гордиться любой город мира и любая правоохранительная система. Мы об этом говорим очень редко, скромно, считаю, что это большая заслуга всех тех людей, которые находятся сегодня в этом зале, и всего коллектива Главного управления внутренних дел», - сказал мэр.

Он поблагодарил полицейских от имени москвичей за хорошую работу.

Прошлый год стал своеобразным тестом для столичных служб: прошли выборы президента России и мэра Москвы, а летом на чемпионат мира приехали тысячи футбольных болельщиков.

«После отдельных матчей на улицы Москвы выходило более миллиона человек. И тем не мене город работал в нормальном режиме, движение практически не прекращалось, скорость движения на дорогах была такой же, что и в прошлые годы. Сотрудники полиции были дружелюбно настроены к гостям, но в то же время четко выполняли свои обязанности и обеспечивали безопасность», - отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что не менее напряженными для правоохранителей стали новогодние праздники и фестиваль «Путешествие в Рождество».

«Конечно, помимо празднеств, политических мероприятий вам необходимо было выполнять свою повседневную работу, бороться с преступностью. Считаю, что прошедший год был также для УВД успешным, большинство показателей вы улучшили в своей работе», - уточнил мэр.

Всего за 2018 год сотрудники полиции обеспечили безопасность при проведении 28,5 тысяч массовых мероприятий - их было на 60% больше, чем ранее. Участниками спортивных, культурных и других мероприятий стали более 44 миллионов москвичей и гостей столицы.