РИАМО - 24 янв. Басманный суд Москвы постановил арестовать генерального директора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко по делу о создании преступного сообщества до 21 марта, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд постановил избрать в отношении Михальченко меру пресечения в виде заключения под страду до 21 марта», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества.

Ранее СМИ сообщали, что Михальченко обвиняется в совершений преступлений по статьям «Организация преступного сообщества» и «Растрата в особо крупном размере». В деле о хищениях при строительстве резиденции президента РФ есть еще семь фигурантов: бывший глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-глава компании «Стройфасад» Дмитрий Торчинский, директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, предприниматели Александр Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов. Они обвиняются в хищении более 1,5 миллиардов рублей.