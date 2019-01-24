РИАМО - 24 янв. За 2018 год в Московской области выросло число посадочных мест на предприятиях общественного питания, он составил 40,1 посадочных мест на тысячу жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«По итогам 2018 года в Московской области прирост посадочных мест на предприятиях общественного питания составил свыше 4470 посадочных мест. Запланированный государственной программой показатель обеспеченности услугами общественного питания на 2018 год выполнен и составил 40,1 посадочных мест на тысячу жителей», - отметил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он уточнил, что в рейтинге ввода новых предприятий общественного питания лидируют городские округа Балашиха, Богородский, Жуковский, Истра, Ленинский и Пушкинский районы.

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