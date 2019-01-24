РИАМО - 24 янв. За неделю международные резервы России снизились на 3 миллиарда долларов и на 18 января составили 469,6 миллиарда долларов против 472,6 миллиарда долларов на 11 января, сообщает Газета.ru.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

«Объем международных резервов за неделю снизился на 3 миллиарда долларов, или на 0,6%, в результате отрицательной курсовой переоценки и на 18 января составил 469,6 миллиарда долларов», - говорится в сообщении на сайте Банка России.

Ранее международные резервы России выросли на 4,1 миллиарда долларов.