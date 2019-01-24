РИАМО – 24 янв. Истребитель Су-27 перехватил у границы РФ шведский самолет-разведчик «Гольфстрим», который летел над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает Газета.ru.

Видеозапись опубликовало министерство обороны РФ.

«Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата шведского самолета-разведчика «Гольфстрим» над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Шведский летательный аппарат был зафиксирован средствами контроля воздушного пространства», – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, шведский самолет летел с выключенным транспондером.

После того как «Гольфстрим» удалился от границ России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.