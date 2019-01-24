РИАМО – 24 янв. Общественный совет по взаимодействию с представителями Российской православной церкви (РПЦ) начал функционировать при министерстве физической культуры и спорта Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Инициатором создания совета выступили православные, спортивные и общественные организации, имеющие опыт проведения спортивно-массовых мероприятий.

«В прошлом году на первом заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, патриарх Кирилл в своем выступлении поставил перед собравшимися ряд вполне конкретных задач: развитие спорта на приходском уровне совместно с общественными и государственными структурами, создание для этого необходимой нормативно-правовой базы, а также привнесение в систему спортивного воспитания духовно-нравственной составляющей на основе присущих России традиционных ценностей», – отмечается в сообщении.

Для реализации этих задач при Минспорта Подмосковья образован Общественный совет по взаимодействию с РПЦ.

«В первом заседании совета принял участие ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова игумен Петр Еремеев, председатель Епархиального отдела по делам молодежи священник Константин Александров, член Патриаршей комиссии протоиерей Кирилл Соколов, председатель «Содружества православных спортсменов» Станислав Горбачев, руководитель музея Московской духовной академии Антон Новиков, председатели «Федерации боевого самбо» Михаил Кононенко и «Ассоциации витязей» Николай Немчинов, а также других спортивных и общественных объединений», – перечисляется в материале.

Приветствуя собравшихся, игумен Еремеев, также являющийся настоятелем Патриаршего подворья великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровском Московской области, отметил, что студенты Российского православного университета в последние годы принимают участие в организации досуговых мероприятий.

«В приходских праздничных программах в подмосковном селе Дмитровское. В том числе и в области физической культуры. Этот дает нам дополнительную возможность развивать в университете добровольчество, а вместе с тем существенно расширить границы приходский жизни в самом селе. Поэтому мы рады, что сегодняшнее заседание министерство спорта решило провести в стенах нашего вуза», – добавил Еремеев.

В свою очередь министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков также поддержал инициативу по созданию общественного совета.

«У нас есть опыт в развитии массового спорта, ряд проектов реализуется совместно с Русской Православной Церковью. Прихожане постоянно привлекаются к спорту, но не на том уровне, на котором возможно. Поэтому объединение усилий, как никогда актуально. У нас все для этого есть: спортивная инфраструктура, тренерские кадры. Мы готовы делится этим с прихожанами, чтобы они приобщались к физической культуре и спорту в любом возрасте. Это одна из первых задач, которую мы должны решить», – резюмировал он.