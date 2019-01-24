РИАМО - 24 янв. Крупнейший мировой производитель лазеров компания IRE-Polus в ближайшие недели начнет процесс размещения производства в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Дубне, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Разместить свое производство на территории особой экономической зоны «Дубна» планирует компания IRE-Polus, которая является основателем и одной из базовых в группе IPG Photonics Corporation, занимающей ведущие позиции в мировом рейтинге производителей волоконной и лазерной техники», - говорится в сообщении.

Представители руководства компании IRE-Polus посетили ОЭЗ «Дубна» с рабочим визитом и на встрече с генеральным директором АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антоном Афанасьевым обсудили возможности размещения на территории нескольких объектов: производственных помещений и дизайн-центра.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, группа IPG Photonics Corporation имеет статус одной из самых динамично развивающихся в мире конгломераций с мощным научным потенциалом. На ее предприятиях выпускается каждый четвертый лазер в мире.

«Научные и производственные центры компании находятся в Германии, Италии и США, работают 14 представительств в разных странах мира. На территории России компания уже локализована в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане и в ОЭЗ «Титановая долина» под Екатеринбургом. В ближайшие недели стартует процесс размещения в ОЭЗ «Дубна», - добавил Хромов.

Генеральный директор ООО НТО IRE-Polus Андрей Ушаков отметил, что их устраивают условия в Дубне и уровень подготовленности территории.

«Мы не намерены медлить, таков принцип работы в нашей компании, и готовы начать в ближайшие недели», - подчеркнул Ушаков.

Научно-техническое объединение IRE-Polus специализируется на серийном выпуске мощных промышленных волоконных лазеров. Кроме того, компания реализует уникальные технологические комплексы лазерной обработки для резки, сварки, сверления, маркировки, термоупрочнения и 3D-прототипирования.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ «Дубна» реализуют инновационные проекты 154 компании, из которых 25 получили статус резидента в 2018 году. В наступившем году ОЭЗ «Дубна» планирует привлечь еще более 4 миллиарда инвестиций и создать порядка 600 новых рабочих мест.