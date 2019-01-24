РИАМО – 24 янв. Москва стала участником самого крупного инвестконтракта в российском автопроме, в него вложено порядка 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Столица в качестве привлеченной стороны подписала специальный инвестиционный контракт (СПИК) между ПАО «Автоваз» и министерством промышленности и торговли РФ.

«Контракт рассчитан на 10 лет, инвестиции со стороны ПАО «Автоваз» составят около 70 миллиардов рублей. Цель документа – развитие линейки автомобилей участников СПИК: концернов «Рено Россия», «Мицубиси Моторс Рус» и «Лада Ижевск»», – отмечается в сообщении.

Компании обязуются расширить локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрять новые технологии, продолжить развитие проектов НИОКР в России и увеличить объем экспорта.

По словам заммэра в правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Владимира Ефимова, в столице создана и функционирует система поддержки инвестиций в промышленность и сектор высоких технологий.

«В частности, на 17% снижена региональная налоговая нагрузка за счет предоставления эффективным и инвестиционно-активным предприятиям льгот по налогу на прибыль, имуществу, земельному налогу, а также льгот по арендной плате за землю на срок до 10 лет. Специальные инвестиционные контракты - это одна из самых удачных форм государственно-частного партнерства. Инвестор гарантирует вложение средств и создание рабочих мест, а город – стабильные условия ведения бизнеса и поддержку», – заявил он.

Генеральный директор Renault Россия Андрей Панков добавил, что благодаря заключению СПИК, а также продолжающимся мерам поддержки со стороны правительства Москвы, Renault Россия успешно реализует новые инвестиционные проекты по дальнейшей модернизации производственных мощностей.

«А также повышению уровня локализации и R&D, среди которых в том числе экспортные поставки и запуск серийного производства на Московском заводе Renault новой модель Renault Arkana в 2019 году», – уточнил Панков.