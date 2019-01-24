РИАМО - 24 янв. В январе-декабре 2018 года на территории Московской области за счет всех источников финансирования ввели 125712 новых квартир общей площадью 8783,3 тысячи квадратных метров, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«Около трети жилья (32,6%) было построено в сельской местности, где было введено 2865,7 тысячи квадратных метров жилой площади», - отмечается в материале.

Доля индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, в общем объеме жилья составила 42,3%. В январе-декабре 2018 года населением было введено 3714,7 тысячи квадратных метров жилья, что на 5,3% больше, чем в 2017 году.

Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства) для застройщиков составила 45008 рублей. В январе-декабре 2017 года стоимость «квадрата» составляла 49334 рубля.

В Московской области было введено 5068,6 тысячи квадратных метров общей жилой площади (без индивидуального строительства), из них 60% приходится на монолитные здания, 11,1% – на кирпичные, 9,3% – на панельные, 3,9% – на блочные, 1,5% – на каменные, 14,2% – на прочие здания.

В 2018 году лидирующую позицию по строительству монолитных зданий занимал Ленинский район, где общая площадь этих жилых помещений составила 679,9 тысячи квадратных метров.

«В городских округах ситуация складывалась следующим образом: в Химках было введено наибольшее количество кирпичных зданий – 104,4 тысячи квадратных метров общей жилой площади; Наро-Фоминский (городской округ - ред.) опережал по строительству каменных домов – 62,8 тысячи квадратных метров общей жилой площади; в Котельниках преобладал ввод жилья в блочных домах, где площадь жилых помещений достигла 46,5 тысяч квадратных метров; Домодедово обгонял по строительству панельных домов – 86,2 тысячи квадратных метров», - добавляется в сообщении.

В январе-декабре 2018 года в Подмосковье был сдан 581 жилой дом разной этажности, большинство из них пришлось на здания с 17 и более этажами – 38,2%. Доля двухэтажных домов составила 26,9%.

Наибольшее количество 17-этажных зданий и выше возвели в Ленинском районе – 32 и в городском округе Люберцы – 30. В городском округе Истра построено 83 двухэтажных здания.