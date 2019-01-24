РИАМО - 24 янв. В подмосковной Дубне мужчина погиб от взорвавшегося самодельного отопительного устройства, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«23 января 2019 года в одном из частных домов на территории СНТ «Волга» городского округа Дубна с открытой черепно-мозговой травмой головы обнаружено тело 55-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Дубна ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина использовал для обогрева дома самодельное отопительное устройство, из-за неисправности которого произошел хлопок, в результате чего хозяин дома получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.