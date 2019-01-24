РИАМО - 24 янв. В рамках проекта «Музыкальное просвещение» 26 января в кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт-лекция «Вселенная Бах», каждому произведению будет предшествовать рассказ, погружающий зрителя в мир композитора, говорится в сообщении пресс-службы фонда «Бельканто».

«В субботу, 26 января, в рамках проекта «Музыкальное просвещение» фонд «Бельканто» приглашает зрителей прослушать концерт-лекцию «Вселенная Бах» в исполнении солистки Московской государственной академической филармонии Анастасии Сидельниковой и музыковеда Артема Варгафтика. Начало концерта в 15:00», - говорится в сообщении.

Специфика проекта заключается в том, что каждому произведению предшествует увлекательный рассказ, погружающий зрителя в мир великого немецкого композитора. «Токката и фуга ре минор», Ария из оркестровой сюиты №3, Бранденбургский концерт №3 и другие произведения Баха будут презентованы самым основательным образом.

Артем Варгафтик – музыкальный критик, теле- и радиожурналист, в доступной и увлекательной форме рассказывает о музыке, снабжая повествование подробностями, которые нельзя прочитать в «Википедии».

«Проект «Музыкальное просвещение» создан и для людей близких к академической музыке, и для тех, кто только начинает свое знакомство с ней. Понимая историю создания произведений, вникая в детали, проникаешься музыкой с большим осознанием», - пояснила художественный руководитель фонда «Бельканто» Татьяна Ланская.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Российский квартет саксофонистов, Анастасия Сидельникова (орган), Артем Варгафтик (музыкальные комментарии).

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