РИАМО - 24 янв. В Москве к апрелю планируют создать учебное пособие по периодической таблице химических элементов Дмитрия Менделеева, сообщил в четверг журналистам директор Городского методического центра Андрей Зинин.

«Думаю, вызовет интерес новое электронное учебное пособие. Мы разрабатываем его по периодической системе Менделеева. Оно будет создано совместно с учителями московских школ, в соавторстве. Мы планируем это сделать к апрелю 2019 года», – сказал Зинин.

Он отметил, что в пособии будет рассказываться об истории создания периодической системы химических элементов и о первоначальном неприятии мировым научным сообществом этого открытия.

«Там будут приведены справочные материалы, ссылки на научные труды самого Менделеева, иллюстративные материалы, тестовые задания», – добавил Зинин.

2019 год провозглашен генеральной ассамблеей ОНН Международным годом периодической таблицы химических элементом. Это событие посвящено 150-летию открытия периодического закона химических элементов Менделеевым.