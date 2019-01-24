РИАМО - 24 янв. За прошедший 2018 год Главгосстройнадзор Московской области выдал 297 заключений о соответствии застройщиков и их проектных деклараций требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ), говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За прошедший 2018 год было вынесено 297 положительных решений о выдаче ЗОСТ застройщикам и их проектным декларациям. Нередко застройщики получают и отказы. В основном это связано с ошибками при заполнении проектной декларации или несоответствие уставного капитала требованиям закона. Но в большинстве случаев проблемы возникают у дочерних компаний. Если в составе крупной структуры есть хотя бы один участник, который допустил просрочку сдачи объекта на срок 3 и более месяцев, ни одна из компаний объединения не получит ЗОСТ на новый проект», – сообщил руководитель областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Заключение о соответствии дает право компаниям, ведущим строительство жилой недвижимости на территории Московской области, зарегистрировать в Росреестре первый договор участия в долевом строительстве и открыть продажи.

При отсутствии такого заключения с 1 января 2017 года застройщики не могут осуществлять государственную регистрацию договоров долевого участия, а значит и привлекать денежные средства граждан в долевое строительство.

Гарибян также напомнил, что с начала 2018 года услуга по выдаче ЗОСТ для застройщиков стала доступна в электронном виде, что значительно снизило административные барьеры и упростило процесс сбора и обработки данных. Девелоперы для получения ЗОСТ подают заявку на портале РПГУ через личный кабинет вместе с необходимым пакетом документов.

Срок проведения процедуры по выдаче ЗОСТ составляет не более 30 дней с момента подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче ЗОСТ, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы. В помощь застройщикам для быстрой адаптации к электронным госуслугам были организованы вебинары, где сотрудники Главгосстройнадзора разъясняют часто встречающиеся ошибки при подаче заявки на получение ЗОСТ и дают рекомендации при возникновении проблем с формированием документов.

С 1 июля 2019 года все застройщики будут обязаны перейти к использованию счетов эскроу для привлечения денежных средств граждан в рамках долевого строительства. Это касается и новых и уже начатых проектов, вне зависимости от даты регистрации первого договора долевого участия. При этом данный способ привлечения денежных средств будет отражен в ЗОСТ.