РИАМО - 24 янв. В Подмосковье доступ к персонифицированной информации о состоянии расчетов с бюджетом имеют 182 тысячи компаний и 46 тысяч индивидуальных предпринимателей, общее число предоставленных им электронных услуг только в 4 квартале 2018 года составило около 370 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

Телекоммуникационные каналы связи позволяют налогоплательщикам не только направлять в налоговые органы отчетность непосредственно из офиса, оперативная связь с инспекцией через оператора электронного документооборота значительно упрощает процесс контроля за исполнением своих налоговых обязательств.

«Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам – наиболее востребованная информация, таких запросов налоговые органы получили 194 тысячи, в том числе 164 тысячи - от организаций и 30 тысяч - от индивидуальных предпринимателей. В общем объеме запросов доля данной информационной услуги составила 52%», - отмечается в материале.

Запросов на получение выписки операций по расчетам с бюджетом поступило более 137 тысяч, в том числе 115 тысяч - от организаций и 22 тысячи - от индивидуальных предпринимателей. В целом эта информационная услуга интересовала налогоплательщиков в 37% случаев.

Акты совместной сверки расчетов 27 тысяч раз были запрошены юридическими лицами и 4 тысячи раз предпринимателями. Справок об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов всего было выдано 23 тысячи.

В меньшей степени оказалась востребованной информация о перечне представленной налоговой и бухгалтерской отчетности, таких запросов поступило около 9 тысяч.

Для тех, кто еще не подключился к телекоммуникационным каналам связи, на сайте ФНС России представлен раздел «Представление деклараций в электронной форме», где подробно описаны преимущества этой системы, размещен список операторов электронного документооборота.