РИАМО – 24 янв. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов на прямой регулярный рейс «Жуковский – Париж – Жуковский», вылеты будут осуществляться три раза в неделю из аэропорта в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы компании «Рампорт Аэро».

«Полеты в Париж начнутся 23 апреля 2019 года. Рейс У6-759/760 будет выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из подмосковного Жуковского в 10:45, обратный рейс вылетает из Парижа в 14:45. Стоимость (билета – ред.) от 4639 рублей в одну сторону», – говорится в сообщении.

В Париже весна начинается рано. На фоне цветущих каштанов и магнолий Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери, Мельница «Мулен Руж», Версаль выглядят особенно красиво и романтично. Осмотр достопримечательностей Парижа всегда можно совместить с интересными мероприятиями, например, Днем Ландыша или Ночью музеев.

Билеты на рейсы можно приобрести на официальном сайте, в мобильном приложении «UralAirlines», позвонив в call-центр на номер: 8(800)770-02-62 или в авиакассах. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2018 году она перевезла около 9 миллионов пассажиров. Авиакомпания является многократным лауреатом международных и национальных премий. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 47 самолетов европейского концерна Airbus.

Международный аэропорт «Жуковский» – аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой 5,5 километров, что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа.