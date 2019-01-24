РИАМО - 24 янв. На празднике «Московский день студента» 25 января учащиеся столичных вузов смогут бесплатно покататься на лыжах и сноуборде в горнолыжных спортивных комплексах, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

«В рамках общегородского праздника «Московский день студента» учащиеся столичных вузов смогут бесплатно покататься на сноуборде и лыжах в горнолыжных спортивных комплексах «Ново-Переделкино» и «Куркино». 25 января с 18:00 до 22:00 на этих склонах студенты смогут бесплатно получить скипасс и воспользоваться подъемником», – говорится в сообщении

Для получения бесплатного скипасса потребуется взять с собой студенческий билет.

В течение всего дня праздничная программа для студентов будет идти на 15 столичных ледовых катках. На 14 из них вход и прокат коньков для учащихся будут бесплатными, а на катке в парке Горького всем студентам предложат скидку в 50%. Список участвующих катков можно посмотреть на mos.ru/student.

Помимо спортивных развлечений, в рамках «Московского дня студента» пройдет городской квест «Я люблю тебя, Москва», интеллектуальная игра «IQ-гонка», экскурсии, рэп-баттл и множество других интересных событий.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об учреждении Московского университета. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.