РИАМО – 24 янв. Фасад жилого дома в 1-м Щелковском проезде в Мытищах отремонтировали после визита сотрудников Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управляющая компания МБУ «ЖЭУ» из городского округа Мытищи отчиталась перед Госжилинспекцией Московской области об исполнении ранее выданного предписания о ремонте общего имущества многоквартирного дома.

«Нарушения в содержании МКД были выявлены в ходе выездной проверки с обследованием технического состояния дома №18А. Поводом для проведения проверки послужило обращение жительницы, которая сообщила о неудовлетворительном уровне содержания управляющей организацией общедомового имущества. Жилищные инспекторы выявили частичные разрушения отмостки и цоколя по периметру дома, а также нарушение штукатурно-окрасочного слоя и наличие трещин на фасаде в районе первых этажей», – отметил главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

Он уточнил, что по итогам надзорного мероприятия МБУ «ЖЭУ» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении главного инженера управляющей компании возбуждено административное производство о несоблюдении лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений.

«За допущенное нарушение ответственному должностному лицу пришлось выплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей», – дополнил Соков.

По его словам, повторная проверка исполнения предписания установила, что ремонтные работы были проведены в полном объеме в установленные сроки.

«Техническое состояние цоколя, кровли и фасада многоквартирного дома теперь полностью соответствует нормам эксплуатации жилфонда», – заключил Соков.