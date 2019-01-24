РИАМО - 24 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов оказался в пятерке лидеров в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации по итогам 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

При составлении рейтинга проводился анализ упоминаемости политиков в СМИ и составлялся медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.

«Лидеры медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ за 2018 год – Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва), Владимир Константинов (Крым), Игорь Брынцалов (Московская область), Константин Толкачев (Башкортостан)», – уточняется в сообщении.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 48,5 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.