РИАМО – 24 янв. В ходе застолья в микрорайоне Ожерелье Каширы женщина получила несколько ножевых ранений, от полученных травм она скончалась, полицейские подозревают в совершении преступления сожителя ее дочери, сообщил РИАМО в четверг сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Вечером 22 января из квартиры на улице Советская госпитализировали гражданку 1971 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Медикам не удалось спасти женщину.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОП сожитель ее дочери 1992 года рождения. Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сожителя задержали, заключил сотрудник пресс-службы.