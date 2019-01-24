РИАМО – 24 янв. В Московской областной думе обсудили систему оценки деятельности региональных депутатов, вошедших в состав фракций «Единой России», сообщил глава регионального парламента Игорь Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Одной из важнейших ее (системы оценки - ред.) составляющих станет электронная платформа «Избиратель – Депутат», – написал Брынцалов.

Он уточнил, что теперь любой избиратель может найти своего депутата и увидеть, как он работает не только в СМИ и соцсетях, но и на специальной платформе.

«Избиратель – Депутат» - это единая база депутатов фракций партии и членов Совета Федерации, являющихся членами «Единой России», которая содержит всю необходимую информацию об их работе, округах и приемных.