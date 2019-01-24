РИАМО - 24 янв. В столичных школах проведут урок «Триумф русской химической науки», приуроченный к 150-летнему юбилею периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева, сообщил в четверг журналистам директор Городского методического центра Андрей Зинин.

«В московских школах пройдут различные мероприятия, посвященные 150-летию открытия периодической таблицы химических элементов Менделеева. Одним из них будет урок «Триумф русской химической науки», – сказал Зинин.

Он отметил, что в феврале электронная версия урока будет доступна на сайте Городского методического центра, а также на сайте Московской электронной школы.

«У школьников будет возможность познакомиться с историей открытия периодического закона и создания периодической системы, открытием элементов, предсказанных Менделеевым, и научным ожиданием в части дальнейшего развития периодической системы химических элементов», – добавил Зинин.

2019 год провозглашен генеральной ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементом. Это событие посвящено 150-летию открытия периодического закона химических элементов Менделеевым.