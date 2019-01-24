РИАМО - 24 янв. Около 50 жильцов аварийных домов в поселке Михнево в городском округе Ступино в скором времени переедут в новые квартиры, построенный для них дом ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Речь идет о переселенцах из 22 аварийных жилых помещений общей площадью почти 905,4 квадратных метра. В трехэтажном жилом доме будут предоставлены благоустроенные квартиры для 48 граждан. Новостройка расположена на Советской улице, дом 33А», – сказал глава ведомства Руслан Тагиев.

Площадь трехэтажного односекционного жилого дома составляет 1194 квадратных метра. Дом рассчитан на 22 квартиры с отделкой и сантехникой, площадь которых 993 квадратных метра. Из них четыре студии, четыре однокомнатных, восемь двухкомнатных и шесть трехкомнатных.

Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Ступино. На прилегающей территории выполнены необходимые работы по благоустройству.

В рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» в 2019 году планируется расселить 4 тысячи граждан из 70 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда.