РИАМО - 24 янв. Энергетики ПАО «МОЭСК» провели в Москве рейд «Честный киловатт» по выявлению хищений электрической энергии, в результате было зафиксировано сразу три нарушения на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Первым недобросовестным потребителем оказался владелец многоярусной автостоянки в районе Братеево. Проверка показала, что расчетный прибор учета, установленный в здании, неисправен. Потребитель был обязан проинформировать энергетиков о неисправности счетчика, но в установленные законом сроки этого не сделал. <…> Объем безучетного потребления составил почти 130 тысяч кВтч электрической энергии. Их стоимость – более 420 тысяч рублей будет включена недобросовестному потребителю в счета на оплату электроэнергии», – отмечается в материале.

Также в магазине в районе Сокольники энергетики выявили подключение проводов до прибора учета. Электропотребление приборов, запитанных от этих проводов, счетчик не считал, что привело к искажению данных об объеме потребления электрической энергии. Оказалось, что прибор учета «недосчитал» больше 100 тысяч кВтч. Счета владельца торговой точки за электрическую энергию увеличатся более чем на 350 тысяч рублей.

Кроме этого, подключение трехфазной медной кабельной линии до прибора учета было обнаружено в нежилом помещении, принадлежащему одному предприятию в районе Хорошево – Мневники. «Мимо» счетчика, в данном случае, «прошло» более 80 тысяч кВтч. За такой «недоучет» предприятию придется заплатить более 260 тысяч рублей.

Все эти многотысячные счета за безучетное потребление нарушителям придется оплатить. В противном случае за долги по оплате им будет грозить отключение энергоснабжения.

Если вам стало известно о хищении электрической энергии, сообщите о данном факте по телефону горячей линии ПАО «МОЭСК»: 8(499) 951-06-49.