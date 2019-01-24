РИАМО - 24 янв. Два корпуса Минобороны России получили статус объектов культурного наследия регионального значения, ведомство занимает комплекс зданий бывшего Александровского военного училища на улице Знаменке, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгорнаследия».

«Здания в стиле классицизм были построены в 1910-е годы по проекту штатного архитектора вуза Владимира Филиппова. Главный корпус (улица Знаменка, дом 19) – объект культурного наследия федерального значения. Теперь под охрану государства взят дом начальника училища с канцелярией на улице Знаменке (дом 19, строение 1). Также памятником архитектуры признана кордегардия - помещение для караула (улица Знаменка, дом 19, строение 10, северная часть)», – говорится в сообщении.

Дом начальника училища с канцелярией - каменное двухэтажное здание. Главный фасад с тремя ризалитами (выступами), выходящий на улицу Знаменку и Арбатскую площадь, отличается строгостью и эклектичным декором. Нижний этаж здания отделан рустом (имитация каменной кладки), над оконными проемами сохранились веерные замки - элементы в виде трапециевидных клиньев. Окна второго этажа -декорированы наличниками и карнизами треугольной формы. Дополняет композицию венчающий карниз со ступенчатыми аттиками (декоративными стенками).

Кордегардия представляет собой каменный одноэтажный дом на пересечении улицы Знаменки и Гоголевского бульвара. Она примыкает к корпусу, вытянутому вдоль бульвара, и вместе с ним составляет единое строение. Помещение для караула появилось на месте угловой башни, которая являлась частью каменной ограды, возведенной в 1835 году по проекту архитектора Ивана Таманского. В 1910-е годы при строительстве новых зданий комплекса, в том числе дома начальника училища, значительная часть ограды была разобрана.

«Комплекс зданий, где с 1863 года располагалось Александровское военное училище, имеет очень богатую историю. Здесь долгое время преподавал знаменитый историк Василий Ключевский, учился русский классик Александр Куприн. Многие корпуса неоднократно перестраивались. Несмотря на это, дом начальника училища, первый этаж которого занимала канцелярия, снаружи практически полностью сохранил первоначальный облик. Это характерный образец малоэтажной казенной застройки начала XX века. Кордегардия также дошла до нас в неизменном виде. Оба здания выполнены в классическом стиле», – сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Статус выявленных объектов культурного наследия предполагает, что любые ремонтные или реставрационные работы в корпусах будут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним. Здания запрещено сносить, а их исторический облик нельзя нарушать.