РИАМО – 24 янв. Следователи проводят проверку по факту гибели молодого человека под колесами пригородного поезда на станции «Немчиновка» Одинцовский района, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК комитета РФ.

«Предварительными данными установлено, что 23 января 2019 года в 19:35 22-летний молодой человек, который является сотрудником компании Yota, возвращался домой с курсов повышения квалификации. Переходя железнодорожные пути около станции «Немчиновка» Московской железной дороги Белорусского направления в неположенном месте», – отмечается в сообщении.

Мужчина не услышал звук приближающегося поезда, так как в это время находился в наушниках. В результате столкновения с неустановленным электропоездом получил повреждения несовместимые с жизнью.

«На место происшествия незамедлительно выехал следователь Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации для установления обстоятельств и причин случившегося», – подчеркивается в материале.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление электропоезда и всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.