РИАМО - 24 янв. Порядка 37 тысяч членов участковых и территориальных избирательных комиссий планируют обучить в 2019 году, сообщил в четверг журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«У нас неполных 37 тысяч членов УИК и ТИК. Мы будем стремиться к 100% охвату, к обучению всех 37 тысяч, но с учетом того, что у нас в этом году запланировано более 100 избирательных кампаний, мы в первую очередь сконцентрируемся на тех участковых комиссиях, которые в сентябре и апреле будут проводить кампании, если успеем, то обучим всем», - сказал Березкин.

Он уточнил, что в обязательном порядке к обучению постараются привлечь новых назначенных членов комиссий.

Две территориальные избирательные комиссии создадут в Подмосковье в 2019 году. Это ТИК Дзержинского и Королева. Также в Жуковском будут сформированы 36 участковых избирательных комиссий.