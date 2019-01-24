РИАМО – 24 янв. Мособлизбирком выступит с инициативой использовать для переписи населения мобильное приложение, сообщил журналистам в четверг председатель комиссии Илья Березкин.

«Мы на выборах губернатора использовали впервые мобильные приложения при обходе информирования граждан, это же мобильное приложение хотим рекомендовать в качестве пилотного приложения для проведения переписи. Думаю, что нас поддержат», – сказал Березкин.

Он добавил, что мобильное приложение избавит об работы с бумагой.

«Если получится, будем использовать эти данные в дальнейшей работе для уточнения сведений в регистре избирателей, в ГАС «Выборы». Это даст еще один положительный эффект, иногда поступают жалобы, что кого-то забыли включить в списки. Благодаря переписи населения мы сможем это дело очень четко устранить и создать на территории региона и страны единый реестр сведений о жителях, в частности, Московской области», – резюмировал Березкин.