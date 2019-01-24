РИАМО - 24 янв. В столице в сентябре планируют открыть первый химический детский технопарк «Менделеев-центр», открытие приурочено к юбилею периодической таблицы химических элементов Менделеева, сообщил журналистам в четверг ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, вице-президент Российского союза химиков Александр Мажуга.

В Российской академии наук (РАН) в Москве 6 февраля пройдет церемония открытия Международного года периодической таблицы химических элементов. Год приурочен к 150-летию со дня открытия периодического закона химических элементов Менделеевым.

«Еще одно важное мероприятие, которое приурочено к празднованию, - это открытие первого химического детского технопарка, который будет называться «Менделеев-центр». Сергей Семенович Собянин (мэр Москвы – ред.) подписал такое распоряжение в декабре 2018 года. В сентябре этого года мы открываем на нашей площадке в Москве на станции «Менделеевская» такой технопарк», - сказал Мажуга.

Он отметил, что в технопарке для детей будут работать четыре лаборатории, где они смогут проводить химические эксперименты. Ежегодно технопарк сможет принимать около 1 тысячи школьников.

Дмитрий Менделеев – русский ученый-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог. Был профессором Санкт-Петербургского университета, членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Среди наиболее известных открытий — периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания.

Периодическая таблица химических элементов - классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от их заряда атомного ядра.