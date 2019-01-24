РИАМО - 24 янв. Многофункциональный торговый центр в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рассказовка» украсят перфорированные металлические кассеты со схематичным изображением карты Москвы, отделка фасадов находится в стадии завершения, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В отделке фасадов решено использовать перфорированные металлические кассеты, на которых вырезана схематичная карта Москвы. Их применение визуально обеспечивает зданию легкость, прозрачность, эмоциональную выразительность и эффективно решает задачу по созданию и формированию индивидуального архитектурно-художественного облика центра. Завершить фасадные работы планируют в апреле», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Креативное решение с нанесением на здание карты столицы принадлежит руководителю ООО «Центр Городских Инноваций и Технологий», партнеру студии «Арт-группа Камень» Ивану Грекову.

«Так как здание имеет трапецевидный почти глухой объем, необходимо было придать пластичность его форме. Эта задача была решена за счет использования в качестве композиционных акцентов объемов, созданных из перфорированных металлических кассет. На данном этапе проектирование внутренних помещений не выполнялось, дизайн-проекты будут сделаны после согласования помещений с арендаторами», – сообщили архитекторы.

Помимо торговых площадей, в здании будут располагаться помещения администрации поселения Внуковское и конечная станция автобусов с отстойно-разворотной площадкой, комнатами для отдыха водителей и размещения станционных служб. Генпроектировщиком выступает ООО «Центр Городских Инноваций и Технологий».