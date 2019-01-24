РИАМО – 24 янв. Избирательная комиссия Московской области относит к одному из приоритетных направлений в работе участие в переписи населения, сообщил в четверг на заседании председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«В наш план работы внезапно внеслась еще одна инициатива. Сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили вопрос участия избирательных комиссий страны в вопросе переписи населения. Эта работа будет включена у нас в основные направления деятельности», – сказал Березкин.

Он убежден, что данная инициатива имеет особое значение.

«Это знаковое событие, когда органы власти будут подключены к такому масштабному мероприятию», – дополнил глава Мособлизбиркома.