РИАМО - 24 янв. Россия решительно осуждает тех, кто толкает Венесуэлу «в пропасть междоусобицы» и предупреждает об опасностях таких действий, сообщает Газета.ru.

В МИД России подчеркнули, что «хорошо продуманное» создание в Венесуэле «двоевластия» – это путь к хаосу и разрушению основ государственности. Кроме того, приведение к присяге временно исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо и признание его в США направлено на усугубление раскола в Венесуэле.

«Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы», – отмечается в заявлении МИД России.

В ведомстве предостерегли ряд стран от вооруженного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Национальная ассамблея (парламент Венесуэлы) объявила своего председателя Хуана Гуайдо главой государства еще 11 января, на следующий день после инаугурации Николаса Мадуро. В ответ 21 января Конституционный суд объявил, что парламент отныне – вне закона. Это и стало спусковым крючком для протестов.

Протесты оппозиции, организованные Гуайдо продолжаются уже второй день. Президент США Дональд Трамп объявил, что именно Гуайдо признается Вашингтоном как легитимный глава Венесуэлы. Ситуация в стране начинает походить на госпереворот.

Еще ряд стран, включая и Канаду, также признал Гуайдо президентом Венесуэлы.