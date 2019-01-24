РИАМО – 24 янв. В Роскачестве проанализировали безопасность и эффективность средств для мытья посуды, в исследовании было заявлено 37 наименований, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В ходе проверки эксперты проанализировали гели и жидкости 45 популярных марок по 21 параметру качества и безопасности. В исследовании были задействованы 37 моющих средств отечественного производства и продукция восьми известных иностранных брендов», – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проверили общую моющую способность, расход, безопасность, а также концентрацию поверхностно-активных веществ (ПАВ).

«Анализ состава моющих средств продемонстрировал, что все исследованные средства нетоксичны, не оказывают раздражающего действия на кожу рук», – добавляется в материале.

Кроме того, специалисты не нашли в образцах моющих средств тяжелых металлов, плесени и грибков, только в одном случае из 45 было увеличено число бактерий – несерьезных, но которые говорят о нарушении санитарных норм.

«Итоги испытаний показали, что наличие и концентрация ПАВ во всех случаях были указаны правильно», – подчеркивается в статье.