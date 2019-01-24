РИАМО – 24 янв. Экс-заммининстра энергетики России Вячеслава Кравченко доставили в Главное следственное управление МВД России для проведения допроса, сообщает ТАСС.

«Его допрашивают следователи ГСУ МВД в связи с делом о хищении денежных средств. Процессуальный статус Кравченко будет определен по итогам допроса», – сказал агентству источник в правоохранительных органах.

Источник не назвал суть уголовного дела.

«Тем не менее, по данным СМИ, полиция подозревает Кравченко в мошенничестве в тот период, когда он возглавлял АТС («Администратор торговой системы»). Он был руководителем этой структуры до 2013 года», – добавляется в сообщении.

По сведениям агентства, он создавал фиктивные рабочие места и присваивал зарплату вымышленных работников.

Кравченко, курировавший развитие электросетевого комплекса, 16 ноября 2018 года покинул пост заместителя главы Минэнерго по собственному желанию.