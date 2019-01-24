РИАМО - 24 янв. Две территориальные избирательные комиссии создадут в Подмосковье в 2019 году, члены Мособлизбиркома единогласно утвердили план работы комиссии на 2019 год, передает корреспондент РИАМО.

«В этом году нас ждет много мероприятий, связанных с единым днем голосования, будем формировать две территориальные избирательные комиссии, это ТИК города Дзержинска и города Королева», - сказал секретарь комиссии Игорь Кудрявин.

Он добавил, что также в Жуковском будут сформированы 36 участковых избирательных комиссий.

«Запланированы мероприятия, связанные с совершенствованием избирательного законодательства», - уточнил Кудрявин.